***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
27.07.2023 15:31
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/07/2023
Karar Sayısı
2023/56
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)" uyarınca 7. madde, 2. fıkra kapsamındaki sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175793
BIST
'
16:196.799
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 55,61
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.842
16:1926,9475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0405
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
16:1929,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1685
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,6735
16:191.696,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -10,17
|Açılış
|: 1.696,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.694,50
BIST En Aktif Hisseler16:19
|PASEU
|54,45
|599.653.214
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|121.602.162
|% 10,00
|
|CVKMD
|255,20
|738.795.920
|% 10,00
|
|KTLEV
|32,56
|137.447.368
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|615.817.578
|% 9,99
|
|PENTA
|27,18
|983.216.813
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|15.937.407
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|7.690.961
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,70
|1.377.515
|% -8,66
|
|FORTE
|73,30
|186.484.318
|% -5,54
|
|KOZAL
|28,84
|8.662.657.580
|% 2,85
|
|THYAO
|224,90
|5.973.770.606
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,86
|5.617.955.120
|% 1,02
|
|KOZAA
|62,20
|5.458.611.916
|% 2,47
|
|CANTE
|18,88
|4.838.336.772
|% 7,03
|
|YKBNK
|12,86
|5.617.955.120
|% 1,02
|
|EKGYO
|8,41
|2.630.605.911
|% 1,08
|
|KOZAL
|28,84
|8.662.657.580
|% 2,85
|
|CANTE
|18,88
|4.838.336.772
|% 7,03
|
|ODAS
|11,23
|2.257.214.082
|% 3,60
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9384
|26,9475
|% 0,15
|
|Euro
|29,6621
|29,6850
|% -0,56
|
|Sterlin
|34,6145
|34,7881
|% -0,32
|
|Frank
|31,0862
|31,2735
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1642
|7,2002
|% 0,15
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-18,13
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|-10,17
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-27,00
|
|Tam
|11.080
|11.174
|-81,00
|
|Yarım
|5.532
|5.613
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.806
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|21,32
|21,34
|-0,25
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|0,72
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34PRDGS
Yüzde 6.35 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 730, 603 adet işlem
-
16:32AKYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 028, 319 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 62 artarak (% 0.74 ) 7, 391
-
16:31XU100
Endeks 6, 785 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 109, 442.00 milyon TL de
-
16:31DAGI
Yüzde 6.96 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 607, 089 adet işlem