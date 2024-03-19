***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/03/2024Karar Sayısı2024/28SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı31.12.2023 Finansal Rapor Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260133BIST