***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
19.03.2024 11:24
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/03/2024
Karar Sayısı
2024/28
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
31.12.2023 Finansal Rapor Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260134
BIST
'
13:588.890
En Düşük
|Değişim
|: 1,97%
|| 171,81
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.899
13:5832,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0633
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
13:5835,1175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0652
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
13:582.239,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,66
|Açılış
|: 2.239,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler13:58
|AKENR
|7,26
|10.818.409
|% 10,00
|
|VKFYO
|24,42
|25.506.343
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.092.948
|% 10,00
|
|AKMGY
|322,00
|55.326.747
|% 9,99
|
|ERSU
|25,76
|4.629.098
|% 9,99
|
|PEKGY
|21,50
|421.136.893
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|225.134.686
|% -9,86
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|BJKAS
|66,95
|240.647.741
|% -8,54
|
|ARTMS
|54,50
|1.206.441.928
|% -7,71
|
|THYAO
|277,00
|6.590.484.159
|% 3,17
|
|TUPRS
|169,90
|2.476.217.579
|% 2,85
|
|YKBNK
|23,20
|2.302.685.457
|% 5,26
|
|EREGL
|44,36
|2.014.567.780
|% 0,64
|
|MOGAN
|19,93
|1.857.773.302
|% -2,50
|
|ZOREN
|5,30
|1.261.098.563
|% 1,34
|
|ISCTR
|10,72
|1.668.569.205
|% 3,78
|
|YKBNK
|23,20
|2.302.685.457
|% 5,26
|
|MOGAN
|19,93
|1.857.773.302
|% -2,50
|
|EKGYO
|10,69
|983.591.246
|% 1,42
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3400
|32,3436
|% 0,20
|
|Euro
|35,0968
|35,1175
|% -0,19
|
|Sterlin
|42,0792
|42,2902
|% -0,32
|
|Frank
|37,3158
|37,5029
|% -0,12
|
|Riyal
|8,8488
|8,8931
|% 0,06
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,95
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|902,08
|904,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,08
|1.007,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,68
|86,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,60
|2.154,99
|% 0,66
|