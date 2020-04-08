***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2020 16:23
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Mart 2020 Dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.922,6 % 0,00072 % 0,01919 % 2.670,93799
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836546
BIST
17:3393.063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 681,54
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:336,7698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:337,3785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:33358,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,40
|Açılış
|: 358,99
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.098.687
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.169.089
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.339.313
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.512.852
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,32
|948.441.524
|% 5,06
|
|ASELS
|24,72
|776.678.886
|% 1,31
|
|THYAO
|9,55
|758.307.222
|% 0,21
|
|SASA
|9,04
|613.852.129
|% 1,12
|
|GARAN
|7,85
|611.252.597
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,37
|359.001.113
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,04
|368.964.392
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,03
|109.166.847
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,50
|328.060.854
|% 3,86
|
|YKBNK
|1,89
|175.019.975
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3641
|8,4060
|% 0,53
|
|Frank
|6,9571
|6,9990
|% 0,13
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,65
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,99
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|32,47
|32,47
|0,60
|