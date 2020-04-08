***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2020 16:23
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Mart 2020 Dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 915,55 % 0,00059 % 0,01539 % 2.616,80091
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836550
BIST
16:3193.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 777,92
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
16:316,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
16:317,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0365
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4050
En Düşük
7,3489
16:31360,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,76
|Açılış
|: 360,34
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.065.835
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.141.408
|% 9,98
|
|BFREN
|235,90
|15.408.799
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.467.221
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,54
|858.668.267
|% 5,61
|
|ASELS
|24,82
|709.017.274
|% 1,72
|
|THYAO
|9,60
|658.703.074
|% 0,73
|
|SASA
|9,08
|564.702.525
|% 1,57
|
|GARAN
|7,87
|500.329.346
|% 0,77
|
|GSRAY
|2,38
|333.919.266
|% 1,71
|
|IHLGM
|1,04
|96.410.873
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,51
|307.079.793
|% 4,15
|
|YKBNK
|1,89
|160.508.400
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,05
|253.234.877
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3716
|8,4136
|% 0,62
|
|Frank
|6,9668
|7,0087
|% 0,27
|
|Riyal
|1,7990
|1,8080
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.656
|7,40
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,06
|32,06
|0,19
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