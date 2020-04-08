***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2020 16:24
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Mart 2020 Dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.315,09 % 0,00074 % 0,0159 % 2.146,23108
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 155.255,74 % 0,0303 % 0,18542 % 611,9201
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.028,75 % 0,05 % 0,0072 % 14,3999
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 677,91 % 0,06 % 0,00081 % 1,34935
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.136,38 % 0,07 % 0,00136 % 1,93878
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836551
BIST