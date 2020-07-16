***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.07.2020 15:10
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Haziran 2020 Dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.936,71 % 0,000826 % 0,026558 % 3.216,705262
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 256.855,13 % 0,027204 % 0,213599 % 785,188332
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.193,33 % 0,05 % 0,00515 % 10,300666
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.591,31 % 0,06 % 0,002155 % 3,591527
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.183,35 % 0,07 % 0,001816 % 2,593798
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860077
BIST