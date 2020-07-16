***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.07.2020 15:10
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Haziran 2020 Dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.336,86 % 0,000697 % 0,020189 % 2.895,50744
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860078
BIST
14:57119.298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.556,46
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
14:576,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
14:577,8341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8069
14:57398,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 398,58
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|33,22
|11.749.285
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.550.807
|% 10,00
|
|KENT
|1.248,30
|19.952.568
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|16.261.031
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.411.956
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,12
|12.430.575
|% -4,51
|
|RTALB
|35,88
|31.132.054
|% -3,86
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|AYEN
|6,41
|10.520.555
|% -3,75
|
|MRGYO
|2,33
|7.455.468
|% -3,32
|
|TSPOR
|4,91
|848.889.762
|% -2,96
|
|EKGYO
|2,31
|753.806.409
|% -1,28
|
|GARAN
|8,03
|739.346.494
|% 1,90
|
|THYAO
|12,15
|673.853.390
|% 2,97
|
|SASA
|12,88
|643.735.409
|% 7,96
|
|EKGYO
|2,31
|753.806.409
|% -1,28
|
|TSPOR
|4,91
|848.889.762
|% -2,96
|
|IHLGM
|1,85
|314.135.233
|% 2,78
|
|TRKCM
|4,68
|642.430.692
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,69
|226.330.080
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5828
|8,6258
|% -0,25
|
|Frank
|7,2255
|7,2691
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,31
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.647
|2.687
|-11,00
|
|Tam
|2.661
|2.674
|-11,70
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|-5,70
|
|Çeyrek
|648
|655
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,31
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|-0,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:10YESIL
Yüzde 9.99 oranında artışla 17.84 lira fiyatla işlem gören hissede 930, 301 adet işlem
-
15:09CEMTS
Yüzde 4.49 oranında artışla 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 364, 561 adet işlem
-
15:08XU100
Endeks 119, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 36 üstünde . İşlem hacmi 13, 107.00 milyon TL de
-
15:08SASA
Yüzde 7.88 oranında artışla 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 979, 774 adet işlem
-
15:07AKGUV
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 823, 748 adet işlem