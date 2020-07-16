***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.07.2020 15:11
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Haziran 2020 Dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 928,84 % 0,00158 % 0,020873 % 1.320,769936
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.107,82 % 0,030411 % 1,283306 % 4.219,809265
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 283,79 % 0,05 % 0,006377 % 12,754555
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860084
BIST
15:19119.217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.476,09
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
15:196,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
15:197,8365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8069
15:19398,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,80
|Açılış
|: 398,14
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|TRGYO
|4,52
|352.127.209
|% 9,98
|
|YAPRK
|12,34
|11.326.718
|% 9,98
|
|MERIT
|28,00
|79.072
|% 9,98
|
|TKURU
|20,90
|400.360
|% 9,94
|
|MEGAP
|6,53
|3.993.837
|% 9,93
|
|RTALB
|35,76
|32.882.485
|% -4,18
|
|BMELK
|5,86
|70.764
|% -2,82
|
|IZTAR
|4,92
|886.445
|% -2,77
|
|HALKS
|3,50
|141.548
|% -2,23
|
|TACTR
|5,42
|181.271
|% -1,81
|
|ODAS
|2,95
|652.058.114
|% 3,51
|
|IHLGM
|1,86
|349.529.952
|% 3,33
|
|HLGYO
|2,57
|159.944.672
|% -0,77
|
|PGSUS
|52,50
|143.065.522
|% 2,04
|
|OYAKC
|9,10
|123.998.393
|% -1,62
|
|ODAS
|2,95
|652.058.114
|% 3,51
|
|IHLGM
|1,86
|349.529.952
|% 3,33
|
|HLGYO
|2,57
|159.944.672
|% -0,77
|
|ADESE
|2,28
|93.939.642
|% -0,87
|
|OYAKC
|9,10
|123.998.393
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5888
|8,6319
|% -0,18
|
|Frank
|7,2286
|7,2721
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-5,88
|
|Altın Gr.
|398
|399
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.609
|-8,50
|
|Tam
|2.664
|2.677
|-8,80
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|-4,30
|
|Çeyrek
|649
|656
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|-0,30
|
Seans Raporu
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