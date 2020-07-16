***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.07.2020 15:11
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Haziran 2020 Dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı K
14:58119.324
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.582,79
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
14:586,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
14:587,8323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8069
14:58398,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,49
|Açılış
|: 398,52
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|33,22
|12.073.316
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.550.832
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.332.391
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|19.952.568
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.411.956
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,10
|12.473.176
|% -4,66
|
|RTALB
|35,84
|31.208.476
|% -3,97
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|AYEN
|6,41
|10.535.656
|% -3,75
|
|TSPOR
|4,90
|850.852.745
|% -3,16
|
|TSPOR
|4,90
|850.852.745
|% -3,16
|
|EKGYO
|2,30
|753.998.425
|% -1,71
|
|GARAN
|8,03
|739.885.345
|% 1,90
|
|THYAO
|12,14
|676.657.262
|% 2,88
|
|TRKCM
|4,66
|646.635.540
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,30
|753.998.425
|% -1,71
|
|IHLGM
|1,87
|327.478.971
|% 3,89
|
|TSPOR
|4,90
|850.852.745
|% -3,16
|
|TRKCM
|4,66
|646.635.540
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,69
|226.584.811
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5829
|8,6260
|% -0,25
|
|Frank
|7,2260
|7,2696
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,14
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.606
|-10,90
|
|Tam
|2.662
|2.674
|-11,20
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|-5,50
|
|Çeyrek
|648
|655
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,32
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,31
|
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