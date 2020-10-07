***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2020 11:44
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Eylül 2020 Dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 82,03 % 0,002105 % 0,00013 % 6,16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878988
BIST
13:391.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:397,8697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0719
|Açılış
|: 7,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:399,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1035
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2556
En Düşük
9,1278
13:39476,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,18
|Açılış
|: 476,99
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:39
|VKING
|6,71
|3.910.597
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.913.890
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.159
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.736.703
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,02
|1.050.184.981
|% -1,27
|
|ODAS
|3,41
|1.018.856.137
|% 4,28
|
|ASELS
|18,60
|505.718.228
|% 0,32
|
|SISE
|6,83
|380.322.723
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,72
|351.526.592
|% 2,26
|
|ODAS
|3,41
|1.018.856.137
|% 4,28
|
|GARAN
|7,02
|1.050.184.981
|% -1,27
|
|ZOREN
|2,72
|351.526.592
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|242.205.441
|% 3,80
|
|YGYO
|1,09
|119.944.910
|% 9,00
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8670
|7,8697
|% 0,92
|
|Euro
|9,2517
|9,2556
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,0738
|10,1243
|% 0,67
|
|Frank
|8,5226
|8,5739
|% 0,75
|
|Riyal
|2,0877
|2,0982
|% 0,75
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,51
|
|Altın Gr.
|477
|478
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,30
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,56
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,29
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,19
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|-0,86
|