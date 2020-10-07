***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2020 11:45
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Eylül 2020 Dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 79.065,36 % 0,001135 % 0,039987 % 3.522,358497
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 555.574,25 % 0,024371 % 0,280982 % 1.152,913444
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.193,33 % 0,05 % 0,003132 % 6,264555
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.698,31 % 0,06 % 0,002376 % 3,960282
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.126,18 % 0,07 % 0,003604 % 5,148666
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.249,29 % 0,214562 % 0,011253 % 5,244432
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878992
BIST