***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 14:32
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.730,13 % 0,00002864 % 0,00026782 % 9,351692
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.469,35 % 0,00023905 % 0,00046665 % 1,952108
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 87.025,6 % 0,00241496 % 0,00301506 % 1,248492
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951089
BIST
17:281.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 18,33
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:288,6032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0161
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:2810,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0045
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:28503,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,77
|Açılış
|: 503,74
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:28
|KRTEK
|8,37
|15.920.339
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.194.190
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.012.549
|% 9,96
|
|EUHOL
|3,10
|6.520.344
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.355.674
|% 9,88
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|60,20
|2.070.202
|% -4,75
|
|SILVR
|6,39
|22.485.390
|% -3,03
|
|SASA
|30,84
|1.925.394.025
|% 8,82
|
|GARAN
|8,44
|921.530.683
|% -0,12
|
|THYAO
|13,16
|525.968.707
|% 0,46
|
|KRDMD
|7,25
|381.213.805
|% 2,26
|
|YKBNK
|2,30
|328.726.577
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,04
|199.788.650
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|328.726.577
|% 1,32
|
|GARAN
|8,44
|921.530.683
|% -0,12
|
|SASA
|30,84
|1.925.394.025
|% 8,82
|
|EKGYO
|1,81
|107.017.129
|% 1,12
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6016
|8,6032
|% -0,19
|
|Euro
|10,1647
|10,1687
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9096
|11,9693
|% 0,33
|
|Frank
|9,3502
|9,4066
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2866
|2,2980
|% -0,20
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|12,40
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|0,05
|
|B. Petrol
|76,23
|76,23
|-0,26
|
Seans Raporu
17:28
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-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, DOHOL, BIMAS
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17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 26 artarak (% 1.28 ) 1, 208
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRTEK, VBTYZ, EDIP, EUHOL, CRDFA, ALCAR, AVOD
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17:40
BOBET, EUHOL, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:40FMIZP
Yüzde 4.57 oranında artışla 98.30 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 963 adet işlem