***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 14:33
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.542,46 % 0,000027 % 0,00053 % 19,640789
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951091
BIST
15:561.368
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 21,06
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
15:568,5903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0290
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
15:5610,1593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
15:56504,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,96
|Açılış
|: 504,85
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler15:54
|KRTEK
|8,37
|15.489.410
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.854.031
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|51.156.142
|% 9,88
|
|AVOD
|4,79
|6.764.858
|% 9,86
|
|EUHOL
|3,09
|5.395.420
|% 9,57
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|60,55
|1.685.813
|% -4,19
|
|SILVR
|6,38
|19.664.680
|% -3,19
|
|SASA
|30,64
|1.478.029.873
|% 8,12
|
|GARAN
|8,46
|852.355.108
|% 0,12
|
|THYAO
|13,14
|438.647.737
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,30
|335.523.527
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,31
|283.562.240
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,03
|183.579.677
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,31
|283.562.240
|% 1,76
|
|GARAN
|8,46
|852.355.108
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,81
|102.308.004
|% 1,12
|
|SASA
|30,64
|1.478.029.873
|% 8,12
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5907
|8,5931
|% -0,30
|
|Euro
|10,1532
|10,1587
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,8844
|11,9440
|% 0,12
|
|Frank
|9,3228
|9,3789
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2822
|2,2937
|% -0,39
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|18,20
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|20,00
|
|Tam
|3.322
|3.406
|23,48
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|11,36
|
|Çeyrek
|805
|824
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,07
|
|B. Petrol
|76,39
|76,39
|-0,10
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:06EUHOL
Yüzde 9.22 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 799, 609 adet işlem
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16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 2 artarak (% 1.45 ) 1, 479
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16:05XU100
Endeks 1, 367 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 7, 847.00 milyon TL de
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16:03CRDFA
Yüzde 8.06 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 108, 208 adet işlem
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16:01BRSAN
Yüzde 5.08 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 200 adet işlem