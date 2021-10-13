***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2021 16:45
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 370.515,52 % 0,000064 % 0,0012629 % 19,730636
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 702.727,74 % 0,0002174 % 0,0023952 % 11,015267
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.172,85 % 0,0007 % 0,0000449 % 0,064141
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.687,12 % 0,00021 % 0,0000126 % 0,059844
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 321.308,85 % 0,0025144 % 0,0010952 % 0,435545
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970302
BIST