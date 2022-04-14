***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 11:20
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.221,84 % 0,00015 % 0,00043 % 289,395325
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.608,02 % 0,000037 % 0,00018 % 485,543848
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.773,58 % 0,00156 % 0,00009 % 5,760652
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 42,08 % 0,0002 % 0 % 0,501215
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.098,33 % 0,000381 % 0,00003 % 6,867318
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020375
BIST