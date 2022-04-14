***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 11:21
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21,04 % 0,000025 % 0,000001 % 2,935116
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.839,66 % 0,000629 % 0,000065 % 10,283395
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020378
BIST
12:282.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,60
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
12:2814,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0253
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6199
En Düşük
14,5748
12:2815,9954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0815
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9954
En Düşük
15,8849
12:28925,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,62
|Açılış
|: 925,66
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,65
BIST En Aktif Hisseler12:26
|EKGYO
|2,95
|2.032.343.815
|% 8,86
|
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|TRGYO
|7,20
|128.506.386
|% 7,30
|
|MEPET
|3,24
|24.845.918
|% 7,28
|
|ISGYO
|12,04
|6.747.902
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|DOBUR
|51,60
|3.730.020
|% -5,49
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|MARKA
|3,45
|1.017.553
|% -3,36
|
|THYAO
|37,00
|2.869.375.538
|% 0,05
|
|EKGYO
|2,95
|2.032.343.815
|% 8,86
|
|GARAN
|13,65
|905.451.312
|% 0,07
|
|EREGL
|35,22
|877.886.025
|% 0,17
|
|KRDMD
|16,08
|739.698.150
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,95
|2.032.343.815
|% 8,86
|
|DOHOL
|3,85
|715.043.368
|% 0,79
|
|ODAS
|2,37
|426.243.831
|% 3,95
|
|TSKB
|1,74
|241.416.150
|% 2,96
|
|ZOREN
|2,30
|292.533.375
|% 5,02
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6146
|14,6181
|% 0,16
|
|Euro
|15,9707
|15,9915
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,1423
|19,2383
|% 0,31
|
|Frank
|15,5738
|15,6677
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8854
|3,9049
|% 0,14
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-7,69
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.098
|6.250
|-15,85
|
|Yarım
|2.948
|3.023
|-7,67
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|-3,83
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,43
|