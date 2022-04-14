***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 11:22
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 64.133,03 % 0,000129 % 0,00084 % 651,684496
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.905,34 % 0,000018 % 0,00003 % 139,771153
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.790,6 % 0,001294 % 0,00027 % 21,125488
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020379
BIST
11:102.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 17,55
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
11:1014,6175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0233
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6180
En Düşük
14,5748
11:1015,9825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0686
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9849
En Düşük
15,8849
11:10927,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,73
|Açılış
|: 927,55
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler11:10
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|PKART
|19,00
|40.955.279
|% 6,98
|
|DGGYO
|9,98
|4.255.732
|% 5,83
|
|TRGYO
|7,10
|60.858.173
|% 5,81
|
|ISGYO
|12,04
|5.882.949
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|ULUSE
|154,40
|6.939.202
|% -3,92
|
|DOBUR
|52,80
|1.935.403
|% -3,30
|
|THYAO
|37,62
|1.699.073.048
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,85
|942.648.402
|% 5,17
|
|EREGL
|35,38
|672.889.736
|% 0,63
|
|GARAN
|13,71
|563.004.187
|% 0,51
|
|KRDMD
|16,20
|550.952.233
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,85
|942.648.402
|% 5,17
|
|ODAS
|2,32
|197.655.352
|% 1,75
|
|YKBNK
|5,09
|368.273.744
|% 1,19
|
|ZOREN
|2,21
|130.723.406
|% 0,91
|
|DOHOL
|3,91
|224.415.598
|% 2,36
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6121
|14,6175
|% 0,16
|
|Euro
|15,9657
|15,9825
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,1319
|19,2279
|% 0,25
|
|Frank
|15,5693
|15,6631
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8846
|3,9040
|% 0,12
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,81
|
|Altın Gr.
|927
|928
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,72
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,16
|