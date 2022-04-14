***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 11:24
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 62.496,35 % 0,000097 % 0,01353 % 13.992,997058
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020384
BIST
11:122.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 17,39
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
11:1214,6168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0226
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6186
En Düşük
14,5748
11:1215,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0711
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9850
En Düşük
15,8849
11:12928,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,24
|Açılış
|: 928,04
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|PKART
|19,00
|40.955.279
|% 6,98
|
|DGGYO
|9,98
|4.255.732
|% 5,83
|
|TRGYO
|7,10
|60.858.173
|% 5,81
|
|ISGYO
|12,04
|5.882.949
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|ULUSE
|154,40
|6.939.202
|% -3,92
|
|DOBUR
|52,80
|1.935.403
|% -3,30
|
|THYAO
|37,62
|1.699.073.048
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,85
|942.648.402
|% 5,17
|
|EREGL
|35,38
|672.889.736
|% 0,63
|
|GARAN
|13,71
|563.004.187
|% 0,51
|
|KRDMD
|16,20
|550.952.233
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,85
|942.648.402
|% 5,17
|
|ODAS
|2,32
|197.655.352
|% 1,75
|
|YKBNK
|5,09
|368.273.744
|% 1,19
|
|ZOREN
|2,21
|130.723.406
|% 0,91
|
|DOHOL
|3,91
|224.415.598
|% 2,36
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6128
|14,6168
|% 0,15
|
|Euro
|15,9570
|15,9850
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,1319
|19,2279
|% 0,25
|
|Frank
|15,5693
|15,6631
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8846
|3,9040
|% 0,12
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,81
|
|Altın Gr.
|927
|928
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,72
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,16
|
Seans Raporu
11:12
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-
11:27XU100
Endeks 2, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 12, 893.00 milyon TL de
-
11:27TMSN
Yüzde 4.39 oranında artışla 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 627, 688 adet işlem
-
11:26TMSN
Yüzde 4.30 oranında artışla 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 572 adet işlem
-
11:24FMIZP
Yüzde 4.56 oranında artışla 126.20 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 274 adet işlem
-
11:23EKGYO
Yüzde 5.17 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 332, 074, 476 adet işlem