***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 11:26
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 104,06 % 0,00002101 % 0,00000267 % 12,690374
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.815,05 % 0,00199839 % 0,00071267 % 35,661987
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020388
BIST
11:312.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,08
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
11:3114,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0232
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6186
En Düşük
14,5748
11:3115,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0727
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9866
En Düşük
15,8849
11:31928,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,15
|Açılış
|: 928,13
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|ASUZU
|86,50
|41.270.062
|% 6,79
|
|TRGYO
|7,14
|74.724.538
|% 6,41
|
|PKART
|18,88
|42.822.240
|% 6,31
|
|ISGYO
|12,04
|6.081.079
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|DOBUR
|52,50
|2.304.247
|% -3,85
|
|CRDFA
|2,27
|30.366.290
|% -3,40
|
|THYAO
|37,38
|1.984.215.425
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,87
|1.014.645.026
|% 5,90
|
|EREGL
|35,36
|711.637.384
|% 0,57
|
|GARAN
|13,70
|644.313.760
|% 0,44
|
|KOZAL
|168,90
|610.445.392
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,87
|1.014.645.026
|% 5,90
|
|DOHOL
|3,95
|425.172.889
|% 3,40
|
|ODAS
|2,34
|213.618.795
|% 2,63
|
|YKBNK
|5,10
|454.746.636
|% 1,39
|
|TSKB
|1,73
|130.954.652
|% 2,37
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6118
|14,6174
|% 0,16
|
|Euro
|15,9725
|15,9866
|% 0,46
|
|Sterlin
|19,1382
|19,2342
|% 0,28
|
|Frank
|15,5741
|15,6679
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8832
|3,9026
|% 0,08
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,76
|
|Altın Gr.
|927
|928
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,72
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,22
|
Seans Raporu
11:31
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11:46PKART
Yüzde 5.41 oranında artışla 18.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 312, 817 adet işlem
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11:43TMSN
Yüzde 5.37 oranında artışla 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 974, 684 adet işlem
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11:42XU100
Endeks 2, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 14, 386.00 milyon TL de
-
11:42ASUZU
Yüzde 7.28 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 113 adet işlem
-
11:40LIDFA
Yüzde 6.14 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 349 adet işlem