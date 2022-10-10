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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

10.10.2022 15:03
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

2022 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 59.924,04 % 0,010465 % 0,08634 % 825,039114
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.116,7 % 0,001847 % 0,01314 % 711,34765
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.198,18 % 0,199981 % 0,03631 % 18,154472



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069837


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 44,32 85.663.673 % 9,98  
COSMO 52,10 1.398.660 % 9,96  
RTALB 8,62 116.854.513 % 9,95  
ULUUN 31,60 343.239.568 % 9,95  
TRCAS 19,11 147.035.863 % 9,95  
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15:54 Alış Satış %  
Dolar 18,5766 18,5822 % -0,18  
Euro 18,0476 18,0646 % -0,20  
Sterlin 20,4959 20,5987 % -0,40  
Frank 18,5342 18,6458 % -0,58  
Riyal 4,9273 4,9520 % -0,21  
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15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.677 -18,09  
Altın Gr. 1.001 1.002 -12,84  
Cumhuriyet 6.702 6.803 -81,00  
Tam 6.736 6.789 -142,00  
Yarım 3.282 3.319 -69,00  
Çeyrek 1.644 1.659 -35,00  
Gümüş.Ons 19,90 19,92 -0,23  
Gümüş Gr. 11,87 11,88 -0,18  
B. Petrol 97,46 97,46 -0,46  
Seans Raporu 15:54
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