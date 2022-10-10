***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 15:06
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.947.188,26 % 0,009561 % 2,01685 % 21.093,967506
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069851
BIST
15:573.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 25,25
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:5718,5820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0340
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:5718,0673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0344
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:571.001,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -13,33
|Açılış
|: 1.001,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:57
|CRFSA
|44,32
|85.746.153
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|TRCAS
|19,11
|147.097.473
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.243.739
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.855.401
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.706.619
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.822.533
|% -6,20
|
|PRDGS
|4,38
|86.037.307
|% -5,40
|
|THYAO
|86,05
|4.646.094.110
|% 2,20
|
|ASELS
|32,56
|2.380.307.828
|% 3,43
|
|EKGYO
|4,34
|1.982.708.488
|% 0,93
|
|SASA
|85,60
|1.933.966.506
|% -1,67
|
|SISE
|30,26
|1.871.502.421
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,34
|1.982.708.488
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|268.153.058
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|995.336.225
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,33
|622.781.804
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,71
|385.520.126
|% 6,30
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5763
|18,5820
|% -0,18
|
|Euro
|18,0489
|18,0673
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,4973
|20,6001
|% -0,40
|
|Frank
|18,5356
|18,6473
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9248
|4,9495
|% -0,26
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-17,61
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-13,32
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.808
|-76,00
|
|Tam
|6.730
|6.780
|-151,00
|
|Yarım
|3.279
|3.315
|-73,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,17
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|-0,20
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12BMSCH
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 205, 376 adet işlem
-
16:11FLAP
Yüzde 4.69 oranında artışla 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 383, 651 adet işlem
-
16:10ORCAY
Yüzde 4.34 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 555 adet işlem
-
16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 56 artarak (% 0.60 ) 3, 939
-
16:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, TRKCM