***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 15:06
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 99.685,53 % 0,012489 % 0,1122 % 898,326628
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.361,51 % 0,0016 % 0,00829 % 517,933393
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.041,22 % 0,120702 % 0,02481 % 20,552537
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069854
BIST
14:543.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 23,19
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:5418,5817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0343
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:5418,0408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0609
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:541.001,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -12,70
|Açılış
|: 1.001,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler14:52
|CRFSA
|44,32
|84.752.941
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|115.779.116
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.083.837
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|26.106.577
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.388.995
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|131.188.355
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,20
|4.174.283.499
|% 2,38
|
|EKGYO
|4,34
|1.868.511.755
|% 0,93
|
|SASA
|85,85
|1.800.477.243
|% -1,38
|
|SISE
|30,26
|1.591.698.155
|% 1,68
|
|ASELS
|32,02
|1.501.794.897
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,34
|1.868.511.755
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|196.952.464
|% -3,39
|
|DOHOL
|5,34
|581.689.676
|% 0,19
|
|YKBNK
|8,09
|845.363.116
|% -0,61
|
|ISCTR
|8,28
|765.722.195
|% -0,84
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5721
|18,5782
|% -0,20
|
|Euro
|18,0192
|18,0381
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,4858
|20,5885
|% -0,45
|
|Frank
|18,5251
|18,6367
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9276
|4,9523
|% -0,21
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-18,84
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-10,49
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|-72,00
|
|Tam
|6.749
|6.799
|-132,00
|
|Yarım
|3.288
|3.324
|-64,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,03
|97,03
|-0,89
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
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15:07GWIND
Yüzde 4.48 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 585, 272 adet işlem
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15:06EGEEN
Yüzde 6.27 oranında artışla 2, 754.30 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 179 adet işlem
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15:05GOODY
Yüzde 7.04 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 805, 619 adet işlem
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15:04XU100
Endeks 3, 589 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 37, 265.00 milyon TL de
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15:04SEYKM
Yüzde 6.76 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 930, 023 adet işlem