***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2023 11:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.514,66 % 0,011 % 0,009 % 87,419
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.127,36 % 0,002 % 0,004 % 214,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137398
BIST
13:315.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 28,47
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.153
13:3119,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 19,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
13:3121,3252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0997
|Açılış
|: 21,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3592
En Düşük
21,1879
13:311.259,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.259,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.261,30
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler13:31
|BALAT
|16,94
|856.030
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.445.727
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.677.644
|% 9,98
|
|DGGYO
|39,32
|50.327.475
|% 9,96
|
|UFUK
|64,75
|9.808.165
|% 9,93
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3219
|19,3265
|% 0,11
|
|Euro
|21,3042
|21,3252
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,1145
|24,2354
|% 0,31
|
|Frank
|21,6060
|21,7362
|% 0,67
|
|Riyal
|5,1365
|5,1623
|% 0,06
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|11,03
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|8,76
|
|Cumhuriyet
|8.598
|8.728
|86,00
|
|Tam
|8.651
|8.700
|25,00
|
|Yarım
|4.225
|4.257
|12,00
|
|Çeyrek
|2.112
|2.129
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|0,07
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-0,19
|