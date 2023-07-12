***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2023 16:18
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.650,32 % 0,087908 % 0,0041765 % 22,2264223
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 53.436,88 % 0,0031292 % 0,0070514 % 225,3412956
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.372,52 % 0,0315 % 0,0001811 % 0,5749679
YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş. 2.478,05 % 0,0525001 % 0,000327 % 0,6228543
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 611,54 % 0,0209998 % 0,0000807 % 0,3842779
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170915
BIST