***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2023 16:43
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18,65 % 0,002668 % 0,00003 % 1,289088
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170931
BIST
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17:276.390
En Düşük
|Değişim
|: 0,43%
|| 27,36
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:2726,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0563
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:2729,0839
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,3473
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0839
En Düşük
28,3967
17:271.643,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 20,70
|Açılış
|: 1.643,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:25
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,37
|67.505.878
|% 9,98
|
|KTLEV
|20,38
|223.810.960
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.615.817
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.186.675.237
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|271.251.114
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,04
|7.188.544.895
|% 3,08
|
|ISCTR
|14,96
|6.634.444.255
|% 3,03
|
|AKBNK
|23,32
|5.993.029.619
|% 6,58
|
|THYAO
|213,10
|5.697.196.479
|% -1,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.780.933.651
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.780.933.651
|% 2,02
|
|YKBNK
|14,04
|7.188.544.895
|% 3,08
|
|ISCTR
|14,96
|6.634.444.255
|% 3,03
|
|SKBNK
|3,03
|980.216.063
|% 1,68
|
|AKBNK
|23,32
|5.993.029.619
|% 6,58
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1429
|26,1482
|% 0,21
|
|Euro
|29,0598
|29,0723
|% 1,17
|
|Sterlin
|33,8549
|34,0247
|% 0,57
|
|Frank
|29,9720
|30,1525
|% 1,35
|
|Riyal
|6,9487
|6,9835
|% 0,12
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|22,97
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|22,77
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.598
|10.804
|144,00
|
|Yarım
|5.299
|5.427
|72,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.713
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,92
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|20,16
|20,18
|0,76
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,77
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, KRDMD, GUBRF
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 33 artarak (% 0.48 ) 5, 738
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, EMKEL, AVTUR, PSDTC, KTLEV, LUKSK, FORTE, OYAYO, PSDTC, FORMT
-
17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CANTE, IHAAS, DIRIT, PRZMA, KSTUR
-
17:40
ADEL, INGRM, DESPC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında