***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.04.2024 15:41
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2024 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 42.363,61 % 0,0107383 % 0,0397668 % 370,3279419
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 55.447,15 % 0,0072247 % 0,0520484 % 720,4208232
YATIRIM FİNANSMAN A.Ş. 1.340,48 % 0,02 % 0,0012583 % 6,2915595
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2.859,38 % 0,02 % 0,0026841 % 13,4205347
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.667,46 % 0,02 % 0,0015653 % 7,8262536
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272781
BIST