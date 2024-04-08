***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.04.2024 17:53
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Dordüncü Serbest (Döviz) Fon ile Fibabanka A.Ş. arasında 08.04.2024 tarihinde 10.05.2024 vadeli %4,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemleri yapılmıştır. Fibabanka A.Ş.nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A- ( tur (Durağan) ' şeklindedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270972
BIST
'
18:059.757
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 137,86
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.767
18:0532,0443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0285
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
18:0534,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2434
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,1153
En Düşük
34,6182
18:052.398,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.398,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENTRA
|13,31
|20.551.066
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|426.386.848
|% 10,00
|
|BRKSN
|48,40
|45.423.336
|% 10,00
|
|GRTRK
|75,90
|87.255.025
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.911.428
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|71.573.460
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,95
|1.323.317.804
|% -9,96
|
|ONCSM
|177,00
|378.874.817
|% -5,85
|
|EUKYO
|27,10
|20.616.713
|% -5,31
|
|VRGYO
|33,54
|290.327.659
|% -4,17
|
|HALKB
|16,55
|2.787.541.550
|% 9,97
|
|KOZAL
|24,72
|2.609.018.092
|% 4,30
|
|EKGYO
|10,57
|1.998.192.776
|% 6,98
|
|ASTOR
|99,30
|1.871.821.916
|% 6,20
|
|PGSUS
|875,00
|1.809.905.244
|% 3,12
|
|EKGYO
|10,57
|1.998.192.776
|% 6,98
|
|HALKB
|16,55
|2.787.541.550
|% 9,97
|
|PEKGY
|8,95
|1.323.317.804
|% -9,96
|
|KOZAL
|24,72
|2.609.018.092
|% 4,30
|
|AKFGY
|2,31
|122.514.758
|% 3,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0352
|32,0570
|% 0,13
|
|Euro
|34,9002
|35,0109
|% 0,74
|
|Sterlin
|40,6455
|40,8492
|% 0,79
|
|Frank
|35,4986
|35,6766
|% 0,34
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,70
|27,74
|% 0,66
|
|Platin
|964,41
|965,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.043,31
|1.045,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,14
|90,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.327,64
|2.328,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde 5.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 943, 286 adet işlem
-
17:58ZEDUR
Yüzde 5.09 oranında artışla 80.45 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 543 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.01 oranında artışla 85.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 174, 436 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 98 artarak (% 1.02 ) 8, 624
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, SAMAT, RYSAS, ARDYZ, TRILC, GOLTS, ATATP, HALKB, KENT, ENTRA