***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Portföy Dordüncü Serbest (Döviz) Fon ile Fibabanka A.Ş. arasında 08.04.2024 tarihinde 10.05.2024 vadeli %4,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemleri yapılmıştır. Fibabanka A.Ş.nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A- ( tur (Durağan) ' şeklindedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270972BIST