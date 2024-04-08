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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

08.04.2024 17:53
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

Ünlü Portföy Dordüncü Serbest (Döviz) Fon  ile Fibabanka A.Ş. arasında 08.04.2024 tarihinde 10.05.2024 vadeli %4,50 oran ile  borsa dışı ters repo işlemleri  yapılmıştır.  Fibabanka A.Ş.nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal  kredi notu  A- ( tur (Durağan) '  şeklindedir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270972


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BRKSN 48,40 45.423.336 % 10,00  
GRTRK 75,90 87.255.025 % 10,00  
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Platin 964,41 965,23 % 0,66  
Paladyum 1.043,31 1.045,43 % 0,66  
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