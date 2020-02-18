***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.451.340 -11.538.101Net Dönem Karı (Zararı)-446.251 -1.006.676NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-121.406 1.039.280Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-200.216 126.353Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler78.810 912.927İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.005.089 -11.444.352Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.268Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler131.665 283.180İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.136.754 -11.725.264FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.572.746 -11.411.748Alınan Faiz200.216 -126.353Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-78.810FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.344.582 5.106.720Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 7.344.582 5.106.720YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-106.758 -6.431.381NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-106.758 -6.431.381DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 188.381 6.619.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 81.623 188.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 623 381Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 81.024 188.122Diğer Alacaklar5 2.835 2.835Diğer Varlıklar7 26.344.511 19.207.659TOPLAM VARLIKLAR26.428.993 19.398.997YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 461.505 329.840TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)461.505 329.840TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25.967.488 19.069.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19.069.157 14.969.113Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 -446.251 -1.006.676Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 7.344.582 5.106.720TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)25.967.488 19.069.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 200.216 126.353Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 198.945Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -78.810 -912.927ESAS FAALİYET GELİRLERİ121.406 -587.629Yönetim Ücretleri11 -462.549 -330.660Saklama Ücretleri11 -22.382 -12.851Denetim Ücretleri11 -40.945 -10.001Kurul Ücretleri11 -4.296 -3.029Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -5.199 -4.906Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -32.286 -57.598ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-567.657 -419.045ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-446.251 -1.006.674FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-2NET DÖNEM KARI (ZARARI)-446.251 -1.006.676DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-446.251 -1.006.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819883BIST