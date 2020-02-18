***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.02.2020 16:30
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.451.340 -11.538.101
Net Dönem Karı (Zararı)
-446.251 -1.006.676
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-121.406 1.039.280
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-200.216 126.353
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
78.810 912.927
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.005.089 -11.444.352
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.268
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
131.665 283.180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.136.754 -11.725.264
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.572.746 -11.411.748
Alınan Faiz
200.216 -126.353
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-78.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.344.582 5.106.720
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 7.344.582 5.106.720
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.758 -6.431.381
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.758 -6.431.381
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 188.381 6.619.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.623 188.381
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 623 381
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 81.024 188.122
Diğer Alacaklar
5 2.835 2.835
Diğer Varlıklar
7 26.344.511 19.207.659
TOPLAM VARLIKLAR
26.428.993 19.398.997
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 461.505 329.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
461.505 329.840
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.967.488 19.069.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.069.157 14.969.113
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 -446.251 -1.006.676
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 7.344.582 5.106.720
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
25.967.488 19.069.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 200.216 126.353
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 198.945
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -78.810 -912.927
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
121.406 -587.629
Yönetim Ücretleri
11 -462.549 -330.660
Saklama Ücretleri
11 -22.382 -12.851
Denetim Ücretleri
11 -40.945 -10.001
Kurul Ücretleri
11 -4.296 -3.029
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -5.199 -4.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -32.286 -57.598
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-567.657 -419.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-446.251 -1.006.674
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-2
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-446.251 -1.006.676
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-446.251 -1.006.676
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819883
BIST