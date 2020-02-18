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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.02.2020 16:31
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.435.411 -1.207.509
Net Dönem Karı (Zararı)
5.108.566 3.092.084
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.681.735 -5.457.892
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-37.494
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.644.241 -5.435.756
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-22.136
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.543.977 -4.299.593
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.296 -4.234
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
101.560 1.140.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.644.241 -5.435.756
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.117.146 -6.665.401
Alınan Faiz
37.494 22.136
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.644.241 5.435.756
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.611.136 898.247
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 2.611.136 898.247
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.725 -309.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.725 -309.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.786 341.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 207.511 31.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 511 786
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 207.061 31.020
Diğer Alacaklar
5 10.270.237 10.268.941
Diğer Varlıklar
7 79.505.500 71.861.300
TOPLAM VARLIKLAR
89.983.309 82.162.047
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.626.254 1.524.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.626.254 1.524.694
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
88.357.055 80.637.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
80.637.353 76.647.022
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 5.108.566 3.092.084
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 2.611.136 898.247
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
88.357.055 80.637.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 37.494 27.875
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 7.644.241 5.435.756
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.681.735 5.463.631
Yönetim Ücretleri
11 -1.630.672 -1.528.894
Saklama Ücretleri
11 -75.048 -69.971
Denetim Ücretleri
11 -40.945 -18.281
Danışmanlık Ücretleri
11 -11.448 -10.008
Kurul Ücretleri
11 -16.240 -15.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -798.797 -729.087
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.573.150 -2.371.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.108.585 3.092.151
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
13 -19 -67
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.108.566 3.092.084
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.108.566 3.092.084



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819885


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