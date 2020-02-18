***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.435.411 -1.207.509Net Dönem Karı (Zararı)5.108.566 3.092.084NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.681.735 -5.457.892Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-37.494Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.644.241 -5.435.756Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-22.136İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.543.977 -4.299.593Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.296 -4.234Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler101.560 1.140.397İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.644.241 -5.435.756FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.117.146 -6.665.401Alınan Faiz37.494 22.136Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.644.241 5.435.756FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.611.136 898.247Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 2.611.136 898.247YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)175.725 -309.262NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)175.725 -309.262DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 31.786 341.048DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 207.511 31.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 511 786Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 207.061 31.020Diğer Alacaklar5 10.270.237 10.268.941Diğer Varlıklar7 79.505.500 71.861.300TOPLAM VARLIKLAR89.983.309 82.162.047YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.626.254 1.524.694TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.626.254 1.524.694TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)88.357.055 80.637.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)80.637.353 76.647.022Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 5.108.566 3.092.084Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 2.611.136 898.247TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)88.357.055 80.637.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 37.494 27.875Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 7.644.241 5.435.756ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.681.735 5.463.631Yönetim Ücretleri11 -1.630.672 -1.528.894Saklama Ücretleri11 -75.048 -69.971Denetim Ücretleri11 -40.945 -18.281Danışmanlık Ücretleri11 -11.448 -10.008Kurul Ücretleri11 -16.240 -15.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -798.797 -729.087ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.573.150 -2.371.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.108.585 3.092.151FİNANSMAN GİDERLERİ (-)13 -19 -67NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.108.566 3.092.084DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.108.566 3.092.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819885BIST