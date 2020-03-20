***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.03.2020 18:22
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.871.300 1.819.778
Net Dönem Karı (Zararı)
6.242.574 1.615.920
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.571.966 1.824.066
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.227.136 -1.340.612
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.344.830 3.164.678
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.113.924 -2.961.543
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 36.709
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
46.275 -7.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.160.199 -2.991.151
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-33.443.316 478.443
Alınan Faiz
1.227.186 1.341.335
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 3.344.830
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.036.001 -2.497.268
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 40.100.759 12.436.048
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -8.064.758 -14.933.316
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.164.701 -677.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.164.701 -677.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.017.125 2.694.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.181.826 2.017.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.132.826 1.917.125
Diğer Alacaklar
5 49.015 100.065
Finansal Varlıklar
9 46.021.542 10.861.343
TOPLAM VARLIKLAR
51.203.383 12.878.533
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 70.071 23.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
70.071 23.796
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
51.133.312 12.854.737
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.854.737 13.736.085
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 6.242.574 1.615.920
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 40.100.759 12.436.048
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -8.064.758 -14.933.316
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
51.133.312 12.854.737
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.227.136 1.341.335
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.049.368 3.839.393
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.344.830 -3.164.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 6.621.339 2.016.053
Yönetim Ücretleri
8 -302.024 -330.147
Saklama Ücretleri
8 -37.975 -41.799
Denetim Ücretleri
8 -18.742 -19.206
Kurul Ücretleri
8 -5.954 -6.564
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -161 -665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.909 -1.752
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-378.765 -400.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.242.574 1.615.920
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.242.574 1.615.920
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.242.574 1.615.920
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831144
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