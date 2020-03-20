***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.03.2020 18:26
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.148.726 -7.583.038
Net Dönem Karı (Zararı)
4.184.633 1.845.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.264.053 -2.867.282
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.742.369 -3.642.249
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.521.684 774.967
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.961.025 -10.227.834
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
465.400 1.101.555
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.328.936 1.317.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.824.561 -12.646.545
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.881.605 -11.249.717
Alınan Temettü
11 45.879 39.693
Alınan Faiz
5.699.558 3.626.986
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 1.521.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.500.000 -782.763
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -26.500.000 -782.763
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.351.274 -8.365.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.351.274 -8.365.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.023.441 13.389.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 672.167 5.023.441
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.167 441
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 0 540.831
Ters Repo Alacakları
5 671.199 5.026.267
Takas Alacakları
5 0 465.400
Finansal Varlıklar
9 8.201.459 26.485.189
TOPLAM VARLIKLAR
8.873.825 32.518.128
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 0 1.304.896
Diğer Borçlar
5 23.690 47.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.690 1.352.626
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.850.135 31.165.502
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
31.165.502 30.102.866
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.184.633 1.845.399
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -26.500.000 -782.763
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8.850.135 31.165.502
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.696.490 3.626.986
Temettü Gelirleri
11 45.879 39.693
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -2.756.190 -525.046
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.521.684 -774.967
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.507.863 2.366.666
Yönetim Ücretleri
8 -206.734 -324.542
Saklama Ücretleri
8 -32.556 -37.771
Denetim Ücretleri
8 -18.582 -14.024
Kurul Ücretleri
8 -3.103 -6.209
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -49.426 -132.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.829 -6.486
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-323.230 -521.267
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.184.633 1.845.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.184.633 1.845.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.184.633 1.845.399
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831150
BIST