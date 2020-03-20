***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-517.672 812.651Net Dönem Karı (Zararı)182.803 267.114NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-233.024 -146.509Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -20.343 -21.386Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -212.681 -125.123İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-700.739 653.400Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 144.238Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-613 9.468İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-700.126 499.694FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-750.960 774.005Alınan Temettü17.373Alınan Faiz20.607 21.273Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 212.681 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -400.650Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0 99Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0 -400.749YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-517.672 412.001NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-517.672 412.001DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 542.874 130.873DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 25.202 542.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 202 874Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 73.990 118.525Ters Repo Alacakları5 0 442.206Diğer Alacaklar5 25.007 100.065Finansal Varlıklar8 968.251 223.590TOPLAM VARLIKLAR1.067.450 885.260YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 13.249 13.862TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.249 13.862TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.054.201 871.398Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)871.398 1.004.934Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)182.803 267.114Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 99Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 -400.749TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.054.201 871.398Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 20.343 21.273Temettü Gelirleri17.373Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -2.962 171.404Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 212.681 107.750ESAS FAALİYET GELİRLERİ12 230.062 317.800Yönetim Ücretleri7 -14.324 -15.040Saklama Ücretleri7 -3.012 -3.481Denetim Ücretleri7 -18.558 -15.456Kurul Ücretleri7 -195 -194Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -4.054 -14.133Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -7.116 -2.382ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-47.259 -50.686ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)182.803 267.114NET DÖNEM KARI (ZARARI)182.803 267.114DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)182.803 267.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831151BIST