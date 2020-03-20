***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.544.529 0Net Dönem Karı (Zararı)2.432.745 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.548.555 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -627.978 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.920.577 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.977.274 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler35.378 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.012.652 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.093.084 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz11 627.978 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 1.920.577FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.044.109 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 13.044.109 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)499.580 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)499.580 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 499.580 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri15 449.565Diğer Alacaklar5 50.015Finansal Varlıklar9 15.012.652TOPLAM VARLIKLAR15.512.232 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 35.378TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)35.378 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.476.854 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 2.432.745Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 13.044.109Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.476.854 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 627.978Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 136.752Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.920.577ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.685.307 0Yönetim Ücretleri8 -212.200Saklama Ücretleri8 -18.535Denetim Ücretleri8 -17.700Kurul Ücretleri8 -2.347Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -72Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.708ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-252.562 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.432.745 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.432.745 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.432.745 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831153BIST