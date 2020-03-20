GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.03.2020 18:26
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.544.529 0
Net Dönem Karı (Zararı)
2.432.745 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.548.555 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -627.978 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.920.577 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.977.274 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
35.378 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.012.652 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.093.084 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 627.978 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 1.920.577
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.044.109 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 13.044.109 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
499.580 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
499.580 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 499.580 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15 449.565
Diğer Alacaklar
5 50.015
Finansal Varlıklar
9 15.012.652
TOPLAM VARLIKLAR
15.512.232 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 35.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.378 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.476.854 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 2.432.745
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 13.044.109
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.476.854 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 627.978
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 136.752
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.920.577
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.685.307 0
Yönetim Ücretleri
8 -212.200
Saklama Ücretleri
8 -18.535
Denetim Ücretleri
8 -17.700
Kurul Ücretleri
8 -2.347
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -72
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.708
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-252.562 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.432.745 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.432.745 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.432.745 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831153


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0585.796
Değişim :  0,70% |  600,40
Açılış :  87.217  
Önceki Kapanış :  85.195  
En Yüksek
88.093 En Düşük
85.005
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 13,20 101.701.472 % 10,00  
BIZIM 8,25 21.715.192 % 10,00  
VKING 2,97 16.325.617 % 10,00  
KFEIN 8,69 21.035.582 % 10,00  
EGCYO 0,22 18.919 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5701 7,6081 % 1,01  
Frank 6,6029 6,6427 % -0,12  
Riyal 1,7407 1,7494 % 0,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.483 11,56  
Altın Gr. 313 313 2,84  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,43 12,48 0,34  
Gümüş Gr. 2,62 2,63 0,08  
B. Petrol 27,23 27,23 -1,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru