***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.192.057 0Net Dönem Karı (Zararı)1.643.012 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.338.091 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.092.047 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -246.044 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.767.437 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler46.279 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.813.716 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.462.516 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz1.024.415 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 246.044FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.428.132 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 102.639.562 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -77.211.430 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.236.075 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.236.075 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 18.236.075 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 14.339.535Ters Repo Alacakları5 3.501.083Diğer Alacaklar5 3.964.172Finansal Varlıklar9 5.312.633TOPLAM VARLIKLAR27.117.423 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 46.279TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)46.279 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)27.071.144 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.643.012Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 102.639.562Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -77.211.430TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 27.071.144 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.092.047Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 511.649Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 246.044Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 11.630ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.861.370 0Yönetim Ücretleri8 -175.875Saklama Ücretleri8 -11.964Denetim Ücretleri8 -17.700Kurul Ücretleri8 -2.383Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -8.094Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -2.342ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-218.358 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.643.012 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.643.012 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.643.012 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831154BIST