***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.681.140 -1.536.940Net Dönem Karı (Zararı)986.661 -21.810NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-358.966 20.730Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -13.139 -5.376Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -345.827 26.106İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.667.646 -1.545.245Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.407.238 -26.705Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.721.852 33.186İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.982.260 -1.551.726FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.039.951 -1.546.325Alınan Temettü11 82.486 4.089Alınan Faiz12.984 5.296Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 263.341FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.351.440 1.660.992Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 3.835.739 1.972.500Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.484.299 -311.508YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)670.300 124.052NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)670.300 124.052DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 124.052 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 794.352 124.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 352 1.052Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,17 27.073 102.808Takas Alacakları5 1.433.943 14.025Diğer Alacaklar5,17 794.235 135.760Finansal Varlıklar9 4.476.718 1.418.723TOPLAM VARLIKLAR6.732.321 1.672.368YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.733.506 19.137Diğer Borçlar5 21.532 14.049TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.755.038 33.186TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.977.283 1.639.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.639.182Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 986.661 -21.810Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 3.835.739 1.972.500Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.484.299 -311.508TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.977.283 1.639.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 13.139 5.296Temettü Gelirleri11 82.486 4.089Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 756.211 11.235Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 263.341 -26.106Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 41.553 15.225ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.156.730 9.739Yönetim Ücretleri8 -76.542 -17.010Saklama Ücretleri8 -5.472 -259Denetim Ücretleri8 -15.997 -9.586Kurul Ücretleri8 -644 -98Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -61.471 -4.032Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -9.943 -564ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-170.069 -31.549ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)986.661 -21.810NET DÖNEM KARI (ZARARI)986.661 -21.810DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)986.661 -21.810http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831155BIST