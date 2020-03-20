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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.03.2020 18:27
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
120.397 -169.733
Net Dönem Karı (Zararı)
121.695 -1.847.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-488.994 -47.582
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.906 -47.582
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -486.088
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.394 1.604.720
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
26
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.394 4.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.600.137
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-368.693 -290.097
Alınan Faiz
3.002 120.364
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 486.088
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -210.385
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 -210.385
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
120.397 -380.118
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
120.397 -380.118
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.752.848 2.132.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.873.245 1.752.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.560.245 1.421.871
Ters Repo Alacakları
5 313.081 331.154
TOPLAM VARLIKLAR
1.873.326 1.753.025
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 14.167 15.561
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.167 15.561
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.859.159 1.737.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.737.464 3.795.084
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
121.695 -1.847.235
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 -210.385
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.859.159 1.737.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.906 120.364
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -294.588 -1.877.915
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 486.088
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
194.406 -1.757.551
Yönetim Ücretleri
8 -36.231 -67.190
Saklama Ücretleri
8 -8.751 -4.964
Denetim Ücretleri
8 -18.582 -14.024
Kurul Ücretleri
8 -364 -562
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.783 -2.380
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-72.711 -89.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.695 -1.847.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
121.695 -1.847.235
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
121.695 -1.847.235



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831156


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Altın Gr. 312 313 2,55  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,40 12,45 0,31  
Gümüş Gr. 2,62 2,63 0,08  
B. Petrol 27,19 27,19 -1,28  
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