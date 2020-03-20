***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI245.284 5.447.754Net Dönem Karı (Zararı)825.554 1.087.665NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-716.184 -940.974Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -820.227 -763.435Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 104.043 -177.539İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-579.478 4.513.366Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-693.449 -58.630Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler489.710 17.220İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-375.739 4.554.776FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-470.108 4.660.057Alınan Temettü11 28.694 15.417Alınan Faiz819.435 772.280Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 -132.737FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-430.541 -14.038.310Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.172.698 21.564.934Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -2.603.239 -35.603.244YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-185.257 -8.590.556NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-185.257 -8.590.556DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 433.888 9.024.444DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 248.631 433.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 631 888Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 132.841 60.554Takas Alacakları5 752.079 58.630Diğer Alacaklar5 249.074 433.282Finansal Varlıklar9 3.876.849 3.573.397TOPLAM VARLIKLAR5.011.474 4.126.751YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 524.746 36.057Diğer Borçlar5 18.459 17.438TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)543.205 53.495TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.468.269 4.073.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.073.256 17.023.901Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 825.554 1.087.665Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 2.172.698 21.564.934Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -2.603.239 -35.603.244TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.468.269 4.073.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 820.227 772.280Temettü Gelirleri11 28.694 15.417Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 307.386 307.284Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -132.737 162.122Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 4.198 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.027.768 1.257.103Yönetim Ücretleri8 -54.993 -101.393Saklama Ücretleri8 -29.301 -17.901Denetim Ücretleri8 -18.557 -14.866Kurul Ücretleri8 -825 -2.015Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -81.037 -29.479Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -17.501 -3.784ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-202.214 -169.438ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)825.554 1.087.665NET DÖNEM KARI (ZARARI)825.554 1.087.665DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)825.554 1.087.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831157BIST