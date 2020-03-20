***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.03.2020 18:27
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.432.740 11.438.859
Net Dönem Karı (Zararı)
1.082.582 1.854.403
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.089.638 -20.365.350
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.309.294 -6.319.663
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 219.656 -14.045.687
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.350.339 23.617.013
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-336.569 -1.063.843
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.354 -49
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.703.262 24.680.905
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.343.283 5.106.066
Alınan Faiz
1.309.113 6.332.793
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -219.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.667.632 -24.300.277
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 4.032.216 37.256.487
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.699.848 -61.556.764
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
765.108 -12.861.418
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
765.108 -12.861.418
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 117.244 12.978.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 882.352 117.244
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 352 244
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 105.060 87.492
Ters Repo Alacakları
5 1.400.412
Takas Alacakları
5 0 1.063.843
Diğer Alacaklar
5 882.261 117.080
Finansal Varlıklar
9 3.451.406 5.172.236
TOPLAM VARLIKLAR
5.839.491 6.440.895
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 26.165 42.519
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.165 42.519
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.813.326 6.398.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.398.376 28.844.250
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 1.082.582 1.854.403
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 4.032.216 37.256.487
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.699.848 -61.556.764
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.813.326 6.398.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.309.294 6.332.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 106.474 -18.186.085
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -219.656 14.045.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
183 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 1.196.295 2.192.395
Yönetim Ücretleri
8 -72.094 -259.526
Saklama Ücretleri
8 -9.871 -33.480
Denetim Ücretleri
8 -18.582 -14.614
Kurul Ücretleri
8 -1.139 -3.242
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.034 -19.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.993 -7.298
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-113.713 -337.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.082.582 1.854.403
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.082.582 1.854.403
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.082.582 1.854.403
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831159
BIST