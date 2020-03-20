***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.432.740 11.438.859Net Dönem Karı (Zararı)1.082.582 1.854.403NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.089.638 -20.365.350Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.309.294 -6.319.663Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 219.656 -14.045.687İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.350.339 23.617.013Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-336.569 -1.063.843Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.354 -49İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.703.262 24.680.905FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.343.283 5.106.066Alınan Faiz1.309.113 6.332.793Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 -219.656FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.667.632 -24.300.277Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 4.032.216 37.256.487Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -5.699.848 -61.556.764YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)765.108 -12.861.418NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)765.108 -12.861.418DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 117.244 12.978.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 882.352 117.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 352 244Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 105.060 87.492Ters Repo Alacakları5 1.400.412Takas Alacakları5 0 1.063.843Diğer Alacaklar5 882.261 117.080Finansal Varlıklar9 3.451.406 5.172.236TOPLAM VARLIKLAR5.839.491 6.440.895YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 26.165 42.519TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)26.165 42.519TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.813.326 6.398.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.398.376 28.844.250Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 1.082.582 1.854.403Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 4.032.216 37.256.487Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -5.699.848 -61.556.764TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.813.326 6.398.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.309.294 6.332.793Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 106.474 -18.186.085Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -219.656 14.045.687Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler183 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ12 1.196.295 2.192.395Yönetim Ücretleri8 -72.094 -259.526Saklama Ücretleri8 -9.871 -33.480Denetim Ücretleri8 -18.582 -14.614Kurul Ücretleri8 -1.139 -3.242Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.034 -19.832Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -7.993 -7.298ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-113.713 -337.992ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.082.582 1.854.403NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.082.582 1.854.403DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.082.582 1.854.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831159BIST