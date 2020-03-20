***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.659.310 -4.866.826Net Dönem Karı (Zararı)4.102.553 1.557.317NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.340.581 -1.041.114Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.466.424 -600.442Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -789.039 -393.975Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -85.118 -46.697İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-39.760.847 -6.029.498Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-9.905.996 -38.395Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler575.470 381.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.430.321 -6.372.247FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-38.998.875 -5.513.295Alınan Temettü11 85.118 46.697Alınan Faiz2.465.408 599.772Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 789.039FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.672.922 6.030.585Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 68.569.346 36.218.154Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -27.896.424 -30.187.569YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.013.612 1.163.759NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.013.612 1.163.759DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.319.003 155.244DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.332.615 1.319.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 615 1.003Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,17 1.114.429 228.185Ters Repo Alacakları5 9.002.774Takas Alacakları5 1.054.022 150.800Diğer Alacaklar5 6.333.873 1.318.857Finansal Varlıklar9 36.120.813 6.576.736TOPLAM VARLIKLAR53.626.526 8.275.581YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 903.787 388.200Diğer Borçlar5 89.462 29.579TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)993.249 417.779TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)52.633.277 7.857.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)7.857.802 269.900Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 4.102.553 1.557.317Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 68.569.346 36.218.154Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -27.896.424 -30.187.569TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)52.633.277 7.857.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.466.424 599.772Temettü Gelirleri11 85.118 46.697Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.238.269 752.301Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 789.039 393.975Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.676 7.800ESAS FAALİYET GELİRLERİ12 4.580.526 1.800.545Yönetim Ücretleri8 -330.110 -150.030Saklama Ücretleri8 -27.695 -10.033Denetim Ücretleri8 -18.582 -11.074Kurul Ücretleri8 -5.112 -1.635Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -83.856 -66.314Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -12.618 -4.142ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-477.973 -243.228ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.102.553 1.557.317NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.102.553 1.557.317DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.102.553 1.557.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831160BIST