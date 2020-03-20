***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.03.2020 18:28
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.659.310 -4.866.826
Net Dönem Karı (Zararı)
4.102.553 1.557.317
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.340.581 -1.041.114
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.466.424 -600.442
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -789.039 -393.975
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -85.118 -46.697
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-39.760.847 -6.029.498
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.905.996 -38.395
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
575.470 381.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.430.321 -6.372.247
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.998.875 -5.513.295
Alınan Temettü
11 85.118 46.697
Alınan Faiz
2.465.408 599.772
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 789.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.672.922 6.030.585
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 68.569.346 36.218.154
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -27.896.424 -30.187.569
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.013.612 1.163.759
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.013.612 1.163.759
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.319.003 155.244
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.332.615 1.319.003
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 615 1.003
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,17 1.114.429 228.185
Ters Repo Alacakları
5 9.002.774
Takas Alacakları
5 1.054.022 150.800
Diğer Alacaklar
5 6.333.873 1.318.857
Finansal Varlıklar
9 36.120.813 6.576.736
TOPLAM VARLIKLAR
53.626.526 8.275.581
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 903.787 388.200
Diğer Borçlar
5 89.462 29.579
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
993.249 417.779
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.633.277 7.857.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.857.802 269.900
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 4.102.553 1.557.317
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 68.569.346 36.218.154
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -27.896.424 -30.187.569
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
52.633.277 7.857.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.466.424 599.772
Temettü Gelirleri
11 85.118 46.697
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.238.269 752.301
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 789.039 393.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.676 7.800
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 4.580.526 1.800.545
Yönetim Ücretleri
8 -330.110 -150.030
Saklama Ücretleri
8 -27.695 -10.033
Denetim Ücretleri
8 -18.582 -11.074
Kurul Ücretleri
8 -5.112 -1.635
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -83.856 -66.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.618 -4.142
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-477.973 -243.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.102.553 1.557.317
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.102.553 1.557.317
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.102.553 1.557.317
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831160
BIST