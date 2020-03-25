***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.148.726 -7.583.038Net Dönem Karı (Zararı)4.184.633 1.845.399NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.264.053 -2.867.282Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -5.742.369 -3.642.249Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.521.684 774.967İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER17.961.025 -10.227.834Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler465.400 1.101.555Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.328.936 1.317.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.824.561 -12.646.545FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR14.881.605 -11.249.717Alınan Temettü11 45.879 39.693Alınan Faiz5.699.558 3.626.986Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 1.521.684FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.500.000 -782.763Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -26.500.000 -782.763YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.351.274 -8.365.801NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.351.274 -8.365.801DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.023.441 13.389.242DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 672.167 5.023.441Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.167 441Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 0 540.831Ters Repo Alacakları5 671.199 5.026.267Takas Alacakları5 0 465.400Finansal Varlıklar9 8.201.459 26.485.189TOPLAM VARLIKLAR8.873.825 32.518.128YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 0 1.304.896Diğer Borçlar5 23.690 47.730TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.690 1.352.626TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)8.850.135 31.165.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)31.165.502 30.102.866Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.184.633 1.845.399Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -26.500.000 -782.763TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8.850.135 31.165.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.696.490 3.626.986Temettü Gelirleri11 45.879 39.693Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -2.756.190 -525.046Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.521.684 -774.967ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.507.863 2.366.666Yönetim Ücretleri8 -206.734 -324.542Saklama Ücretleri8 -32.556 -37.771Denetim Ücretleri8 -18.582 -14.024Kurul Ücretleri8 -3.103 -6.209Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -49.426 -132.235Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -12.829 -6.486ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-323.230 -521.267ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.184.633 1.845.399NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.184.633 1.845.399DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.184.633 1.845.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832066BIST