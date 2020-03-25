***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.03.2020 14:13
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.681.140 -1.536.940
Net Dönem Karı (Zararı)
986.661 -21.810
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-358.966 20.730
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.139 -5.376
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -345.827 26.106
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.667.646 -1.545.245
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.407.238 -26.705
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.721.852 33.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.982.260 -1.551.726
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.039.951 -1.546.325
Alınan Temettü
11 82.486 4.089
Alınan Faiz
12.984 5.296
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 263.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.351.440 1.660.992
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 3.835.739 1.972.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.484.299 -311.508
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
670.300 124.052
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
670.300 124.052
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 124.052 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 794.352 124.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 352 1.052
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,17 27.073 102.808
Takas Alacakları
5 1.433.943 14.025
Diğer Alacaklar
5,17 794.235 135.760
Finansal Varlıklar
9 4.476.718 1.418.723
TOPLAM VARLIKLAR
6.732.321 1.672.368
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.733.506 19.137
Diğer Borçlar
5 21.532 14.049
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.755.038 33.186
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.977.283 1.639.182
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.639.182
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 986.661 -21.810
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 3.835.739 1.972.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.484.299 -311.508
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.977.283 1.639.182
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 13.139 5.296
Temettü Gelirleri
11 82.486 4.089
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 756.211 11.235
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 263.341 -26.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 41.553 15.225
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.156.730 9.739
Yönetim Ücretleri
8 -76.542 -17.010
Saklama Ücretleri
8 -5.472 -259
Denetim Ücretleri
8 -15.997 -9.586
Kurul Ücretleri
8 -644 -98
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -61.471 -4.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.943 -564
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-170.069 -31.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
986.661 -21.810
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
986.661 -21.810
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
986.661 -21.810
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832070
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