***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
07.08.2020 17:35
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.086.250 -3.885.097
Net Dönem Karı (Zararı)
-624.424 -567.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
265.023 299.253
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.685 -107.237
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
314.708 406.490
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.461.850 -3.317.225
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.146
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-166.635 -115.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.293.069 -3.201.285
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.821.251 -3.585.837
Alınan Faiz
49.709 107.230
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-314.708 -406.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.129.999 3.764.582
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 4.129.999 3.764.582
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.749 -120.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.749 -120.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.623 188.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.372 67.866
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 125.372 81.647
Diğer Alacaklar
5 4.981 2.835
Diğer Varlıklar
7 29.637.580 26.344.511
TOPLAM VARLIKLAR
29.767.933 26.428.993
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 294.870 461.505
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
294.870 461.505
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.473.063 25.967.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.967.488 19.069.157
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 -624.424 -567.865
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 4.129.999 3.764.582
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
29.473.063 22.265.874
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 49.685 107.237
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -314.708 -406.490
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-265.023 -299.253
Yönetim Ücretleri
11 -287.149 -213.831
Saklama Ücretleri
11 -14.038 -10.217
Denetim Ücretleri
11 -26.845 -21.770
Kurul Ücretleri
11 -4.169 -3.107
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -10.942 -19.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.258 -620
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-359.401 -268.612
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-624.424 -567.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-624.424 -567.865
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-624.424 -567.865
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866689
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