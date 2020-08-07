Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

07.08.2020 17:35
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.086.250 -3.885.097
Net Dönem Karı (Zararı)
-624.424 -567.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
265.023 299.253
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.685 -107.237
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
314.708 406.490
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.461.850 -3.317.225
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.146
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-166.635 -115.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.293.069 -3.201.285
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.821.251 -3.585.837
Alınan Faiz
49.709 107.230
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-314.708 -406.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.129.999 3.764.582
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 4.129.999 3.764.582
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.749 -120.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.749 -120.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.623 188.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.372 67.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 125.372 81.647
Diğer Alacaklar
5 4.981 2.835
Diğer Varlıklar
7 29.637.580 26.344.511
TOPLAM VARLIKLAR
29.767.933 26.428.993
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 294.870 461.505
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
294.870 461.505
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.473.063 25.967.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.967.488 19.069.157
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 -624.424 -567.865
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 4.129.999 3.764.582
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
29.473.063 22.265.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 49.685 107.237
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -314.708 -406.490
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-265.023 -299.253
Yönetim Ücretleri
11 -287.149 -213.831
Saklama Ücretleri
11 -14.038 -10.217
Denetim Ücretleri
11 -26.845 -21.770
Kurul Ücretleri
11 -4.169 -3.107
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -10.942 -19.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.258 -620
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-359.401 -268.612
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-624.424 -567.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-624.424 -567.865
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-624.424 -567.865



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866689


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.061
Değişim :  2,53% |  26,19
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062 En Düşük
985
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 95,15 17.840.018 % 10,00  
KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4832 9,5308 % 0,17  
Frank 7,9493 7,9971 % 0,49  
Riyal 1,9388 1,9485 % 0,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.019 2.020 -43,99  
Altın Gr. 473 473 -6,43  
Cumhuriyet 3.215 3.264 -143,00  
Tam 3.202 3.415 -45,80  
Yarım 1.554 1.671 -6,40  
Çeyrek 780 835 -8,30  
Gümüş.Ons 27,59 27,63 -1,31  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 -0,27  
B. Petrol 44,34 44,34 -0,75  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru