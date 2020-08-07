***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.086.250 -3.885.097Net Dönem Karı (Zararı)-624.424 -567.865NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER265.023 299.253Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-49.685 -107.237Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler314.708 406.490İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.461.850 -3.317.225Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.146Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-166.635 -115.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.293.069 -3.201.285FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.821.251 -3.585.837Alınan Faiz49.709 107.230Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-314.708 -406.490FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.129.999 3.764.582Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 4.129.999 3.764.582Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit8 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.749 -120.515NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.749 -120.515DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 81.623 188.381DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 125.372 67.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 125.372 81.647Diğer Alacaklar5 4.981 2.835Diğer Varlıklar7 29.637.580 26.344.511TOPLAM VARLIKLAR29.767.933 26.428.993YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 294.870 461.505TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)294.870 461.505TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)29.473.063 25.967.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)25.967.488 19.069.157Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 -624.424 -567.865Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 4.129.999 3.764.582TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)29.473.063 22.265.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 49.685 107.237Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -314.708 -406.490ESAS FAALİYET GELİRLERİ-265.023 -299.253Yönetim Ücretleri11 -287.149 -213.831Saklama Ücretleri11 -14.038 -10.217Denetim Ücretleri11 -26.845 -21.770Kurul Ücretleri11 -4.169 -3.107Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -10.942 -19.067Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -16.258 -620ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-359.401 -268.612ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-624.424 -567.865NET DÖNEM KARI (ZARARI)-624.424 -567.865DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-624.424 -567.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866689BIST