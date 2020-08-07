***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
07.08.2020 17:36
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.141.949 -2.033.157
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.414.089 -1.319.677
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.784 -20.859
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.805 -20.794
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21 -65
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-727.836 -713.415
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.595 -648
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-726.241 -712.767
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.152.709 -2.053.951
Alınan Faiz
10.739 20.729
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 65
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.109.998 2.046.135
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 2.109.998 2.046.135
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.951 12.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.951 12.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 207.511 31.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 175.560 44.764
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.605 511
Diğer Alacaklar
4 10.445.872 10.477.298
Diğer Varlıklar
7 79.505.500 79.505.500
TOPLAM VARLIKLAR
89.952.977 89.983.309
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 900.013 1.626.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
900.013 1.626.254
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
89.052.964 88.357.055
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
88.357.055 80.637.353
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.414.089 -1.319.677
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.109.998 2.046.135
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
89.052.964 81.363.811
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 10.805 20.794
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -21 65
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.784 20.859
Yönetim Ücretleri
11 -892.731 -812.276
Saklama Ücretleri
11 -40.380 -36.699
Denetim Ücretleri
11 -26.845 -21.770
Danışmanlık Ücretleri
11 -3.600 -3.600
Kurul Ücretleri
11 -13.341 -12.192
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -46.616 -82.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -401.360 -371.181
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.424.873 -1.340.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.414.089 -1.319.666
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
13 -11
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.414.089 -1.319.677
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.414.089 -1.319.677
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866690
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