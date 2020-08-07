***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.141.949 -2.033.157Net Dönem Karı (Zararı)-1.414.089 -1.319.677NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.784 -20.859Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-10.805 -20.794Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler21 -65İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-727.836 -713.415Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.595 -648Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-726.241 -712.767FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.152.709 -2.053.951Alınan Faiz10.739 20.729Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21 65FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.109.998 2.046.135Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 2.109.998 2.046.135Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit8 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.951 12.978NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.951 12.978DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 207.511 31.786DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 175.560 44.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.605 511Diğer Alacaklar4 10.445.872 10.477.298Diğer Varlıklar7 79.505.500 79.505.500TOPLAM VARLIKLAR89.952.977 89.983.309YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 900.013 1.626.254TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)900.013 1.626.254TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)89.052.964 88.357.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)88.357.055 80.637.353Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.414.089 -1.319.677Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.109.998 2.046.135TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)89.052.964 81.363.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 10.805 20.794Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -21 65ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.784 20.859Yönetim Ücretleri11 -892.731 -812.276Saklama Ücretleri11 -40.380 -36.699Denetim Ücretleri11 -26.845 -21.770Danışmanlık Ücretleri11 -3.600 -3.600Kurul Ücretleri11 -13.341 -12.192Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -46.616 -82.807Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -401.360 -371.181ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.424.873 -1.340.525ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.414.089 -1.319.666FİNANSMAN GİDERLERİ (-)13 -11NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.414.089 -1.319.677DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.414.089 -1.319.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866690BIST