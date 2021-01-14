***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
14.01.2021 17:53
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.768.848 -7.451.340
Net Dönem Karı (Zararı)
8.046.589 -446.251
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.506.994 -121.406
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-113.236 -200.216
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.393.758 78.810
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.815.437 -7.005.089
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-363.042 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
156.927 131.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.609.322 -7.136.754
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.275.842 -7.572.746
Alınan Faiz
113.236 200.216
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.393.758 -78.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.779.994 7.344.582
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 7.779.994 7.344.582
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.146 -106.758
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.146 -106.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.623 188.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 92.769 81.623
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.769 623
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 91.045 81.024
Diğer Alacaklar
5 365.877 2.835
Diğer Varlıklar
7 41.953.812 26.344.511
TOPLAM VARLIKLAR
42.412.503 26.428.993
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 618.432 461.505
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
618.432 461.505
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.794.071 25.967.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.967.488 19.069.157
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 8.046.589 -446.251
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 7.779.994 7.344.582
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
41.794.071 25.967.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 113.236 200.216
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 8.393.758 -78.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 355.000 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.861.994 121.406
Yönetim Ücretleri
11 -608.925 -462.549
Saklama Ücretleri
11 -30.025 -22.382
Denetim Ücretleri
11 -46.765 -40.945
Kurul Ücretleri
11 -7.807 -4.296
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -6.513 -5.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -115.370 -32.286
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-815.405 -567.657
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.046.589 -446.251
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.046.589 -446.251
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.046.589 -446.251
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902194
BIST