***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.768.848 -7.451.340Net Dönem Karı (Zararı)8.046.589 -446.251NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.506.994 -121.406Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-113.236 -200.216Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.393.758 78.810İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.815.437 -7.005.089Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-363.042 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler156.927 131.665İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.609.322 -7.136.754FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.275.842 -7.572.746Alınan Faiz113.236 200.216Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.393.758 -78.810FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.779.994 7.344.582Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 7.779.994 7.344.582Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit8 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.146 -106.758Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.146 -106.758DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 81.623 188.381DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 92.769 81.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.769 623Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 91.045 81.024Diğer Alacaklar5 365.877 2.835Diğer Varlıklar7 41.953.812 26.344.511TOPLAM VARLIKLAR42.412.503 26.428.993YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 618.432 461.505TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)618.432 461.505TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)41.794.071 25.967.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)25.967.488 19.069.157Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 8.046.589 -446.251Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 7.779.994 7.344.582Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)41.794.071 25.967.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 113.236 200.216Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 8.393.758 -78.810Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 355.000 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.861.994 121.406Yönetim Ücretleri11 -608.925 -462.549Saklama Ücretleri11 -30.025 -22.382Denetim Ücretleri11 -46.765 -40.945Kurul Ücretleri11 -7.807 -4.296Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -6.513 -5.199Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -115.370 -32.286ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-815.405 -567.657ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.046.589 -446.251FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.046.589 -446.251DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.046.589 -446.251http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902194BIST