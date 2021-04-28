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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 20:42



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-244.487.794 -35.659.310
Net Dönem Karı (Zararı)
42.798.176 4.102.553
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.332.371 -3.340.581
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.130.983 -2.466.424
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -9.774.347 -789.039
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -427.041 -85.118
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-287.287.437 -39.760.847
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.995.238 -9.905.996
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.133.668 575.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-283.425.867 -30.430.321
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-265.821.632 -38.998.875
Alınan Temettü
427.041 85.118
Alınan Faiz
11.132.450 2.465.408
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.774.347 789.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
246.365.349 40.672.922
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 641.834.311 68.569.346
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -395.468.962 -27.896.424
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.877.555 5.013.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.877.555 5.013.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.332.615 1.319.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.210.170 6.332.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 7.389.170 615
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,17 10.992.092 1.114.429
Ters Repo Alacakları
5 15.007.371 9.002.774
Takas Alacakları
5 5.044.663 1.054.022
Diğer Alacaklar
5 821.406 6.333.873
Finansal Varlıklar
9 309.669.017 36.120.813
TOPLAM VARLIKLAR
348.923.719 53.626.526
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 6.476.749 903.787
Diğer Borçlar
5 650.168 89.462
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.126.917 993.249
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
341.796.802 52.633.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
52.633.277 7.857.802
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
42.798.176 4.102.553
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 641.834.311 68.569.346
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -395.468.962 -27.896.424
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 341.796.802 52.633.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.130.983 2.466.424
Temettü Gelirleri
11 427.041 85.118
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 25.348.976 1.238.269
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.774.347 789.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.879.976 1.676
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.561.323 4.580.526
Yönetim Ücretleri
8 -4.200.000 -330.110
Saklama Ücretleri
8 -300.860 -27.695
Denetim Ücretleri
8 -20.492 -18.582
Kurul Ücretleri
8 -51.320 -5.112
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.022.256 -83.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -168.219 -12.618
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.763.147 -477.973
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.798.176 4.102.553
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.798.176 4.102.553
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
42.798.176 4.102.553



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932036


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