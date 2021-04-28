***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-244.487.794 -35.659.310Net Dönem Karı (Zararı)42.798.176 4.102.553NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-21.332.371 -3.340.581Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -11.130.983 -2.466.424Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -9.774.347 -789.039Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -427.041 -85.118İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-287.287.437 -39.760.847Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-9.995.238 -9.905.996Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.133.668 575.470İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-283.425.867 -30.430.321FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-265.821.632 -38.998.875Alınan Temettü427.041 85.118Alınan Faiz11.132.450 2.465.408Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.774.347 789.039FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI246.365.349 40.672.922Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 641.834.311 68.569.346Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -395.468.962 -27.896.424YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.877.555 5.013.612NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.877.555 5.013.612DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.332.615 1.319.003DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 8.210.170 6.332.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 7.389.170 615Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,17 10.992.092 1.114.429Ters Repo Alacakları5 15.007.371 9.002.774Takas Alacakları5 5.044.663 1.054.022Diğer Alacaklar5 821.406 6.333.873Finansal Varlıklar9 309.669.017 36.120.813TOPLAM VARLIKLAR348.923.719 53.626.526YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 6.476.749 903.787Diğer Borçlar5 650.168 89.462TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.126.917 993.249TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)341.796.802 52.633.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)52.633.277 7.857.802Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)42.798.176 4.102.553Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 641.834.311 68.569.346Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -395.468.962 -27.896.424TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 341.796.802 52.633.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 11.130.983 2.466.424Temettü Gelirleri11 427.041 85.118Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 25.348.976 1.238.269Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 9.774.347 789.039Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.879.976 1.676ESAS FAALİYET GELİRLERİ48.561.323 4.580.526Yönetim Ücretleri8 -4.200.000 -330.110Saklama Ücretleri8 -300.860 -27.695Denetim Ücretleri8 -20.492 -18.582Kurul Ücretleri8 -51.320 -5.112Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.022.256 -83.856Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -168.219 -12.618ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.763.147 -477.973ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.798.176 4.102.553NET DÖNEM KARI (ZARARI)42.798.176 4.102.553DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)42.798.176 4.102.553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932036BIST