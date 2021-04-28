***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:45
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.687.521 2.432.740
Net Dönem Karı (Zararı)
723.373 1.082.582
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-746.858 -1.089.638
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -623.580 -1.309.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -123.278 219.656
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.410.894 1.350.339
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.400.412 -336.569
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.953 -16.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.816.259 1.703.262
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.434.379 1.343.283
Alınan Faiz
11 623.319 1.309.113
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
123.539 -219.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.207.611 -1.667.632
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 8.593.634 4.032.216
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -7.386.023 -5.699.848
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-479.910 765.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-479.910 765.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 882.352 117.244
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 402.442 882.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.509 352
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 0 105.060
Ters Repo Alacakları
5 0 1.400.412
Diğer Alacaklar
5 392.194 882.261
Finansal Varlıklar
9 7.372.725 3.451.406
TOPLAM VARLIKLAR
7.775.428 5.839.491
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 31.118 26.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.118 26.165
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.744.310 5.813.326
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.813.326 6.398.376
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
723.373 1.082.582
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 8.593.634 4.032.216
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -7.386.023 -5.699.848
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 7.744.310 5.813.326
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 623.580 1.309.294
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 139.937 106.474
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 123.278 -219.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1 183
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
886.796 1.196.295
Yönetim Ücretleri
8 -95.138 -72.094
Saklama Ücretleri
8 -34.248 -9.871
Denetim Ücretleri
8 -18.722 -18.582
Kurul Ücretleri
8 -1.509 -1.139
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.137 -4.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.669 -7.993
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-163.423 -113.713
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
723.373 1.082.582
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
723.373 1.082.582
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
723.373 1.082.582
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932044
BIST