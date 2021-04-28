***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.687.521 2.432.740Net Dönem Karı (Zararı)723.373 1.082.582NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-746.858 -1.089.638Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -623.580 -1.309.294Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -123.278 219.656İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.410.894 1.350.339Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.400.412 -336.569Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.953 -16.354İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.816.259 1.703.262FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.434.379 1.343.283Alınan Faiz11 623.319 1.309.113Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)123.539 -219.656FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.207.611 -1.667.632Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 8.593.634 4.032.216Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -7.386.023 -5.699.848YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-479.910 765.108NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-479.910 765.108DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 882.352 117.244DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 402.442 882.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 10.509 352Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 0 105.060Ters Repo Alacakları5 0 1.400.412Diğer Alacaklar5 392.194 882.261Finansal Varlıklar9 7.372.725 3.451.406TOPLAM VARLIKLAR7.775.428 5.839.491YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 31.118 26.165TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.118 26.165TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)7.744.310 5.813.326Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)5.813.326 6.398.376Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)723.373 1.082.582Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 8.593.634 4.032.216Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -7.386.023 -5.699.848TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 7.744.310 5.813.326Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 623.580 1.309.294Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 139.937 106.474Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 123.278 -219.656Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1 183ESAS FAALİYET GELİRLERİ886.796 1.196.295Yönetim Ücretleri8 -95.138 -72.094Saklama Ücretleri8 -34.248 -9.871Denetim Ücretleri8 -18.722 -18.582Kurul Ücretleri8 -1.509 -1.139Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.137 -4.034Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -11.669 -7.993ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-163.423 -113.713ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)723.373 1.082.582NET DÖNEM KARI (ZARARI)723.373 1.082.582DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)723.373 1.082.582http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932044BIST