***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-75.924.572 245.284Net Dönem Karı (Zararı)7.986.072 825.554NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.409.407 -716.184Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.157.101 -820.227Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.179.644 132.737Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -72.662 -28.694İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-83.910.572 -579.478Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-21.582.450 -693.449Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.239.918 489.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-63.568.040 -375.739FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-79.333.907 -470.108Alınan Temettü11 72.662 28.694Alınan Faiz11 1.155.955 819.435Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.180.718 -132.737FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.397.067 -430.541Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 148.690.511 2.172.698Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -71.293.444 -2.603.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.472.495 -185.257NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.472.495 -185.257DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ248.631 433.888DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.721.126 248.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.425.126 631Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 1.945.634 132.841Ters Repo Alacakları5 22.010.811 0Takas Alacakları5 323.718 752.079Diğer Alacaklar5 297.146 249.074Finansal Varlıklar9 65.632.096 3.876.849TOPLAM VARLIKLAR91.634.531 5.011.474YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.657.910 524.746Diğer Borçlar5 125.213 18.459TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.783.123 543.205TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)89.851.408 4.468.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.468.269 4.073.256Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.986.072 825.554Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 148.690.511 2.172.698Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -71.293.444 -2.603.239TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)89.851.408 4.468.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.157.101 820.227Temettü Gelirleri11 72.662 28.694Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.213.350 307.386Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.179.644 -132.737Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 60.788 4.198ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.683.545 1.027.768Yönetim Ücretleri8 -418.576 -54.993Saklama Ücretleri8 -96.015 -29.301Denetim Ücretleri8 -20.650 -18.557Kurul Ücretleri8 -7.889 -825Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -123.217 -81.037Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -31.126 -17.501ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-697.473 -202.214ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.986.072 825.554NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.986.072 825.554DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.986.072 825.554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932046BIST