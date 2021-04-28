***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.924.572 245.284
Net Dönem Karı (Zararı)
7.986.072 825.554
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.409.407 -716.184
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.157.101 -820.227
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.179.644 132.737
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -72.662 -28.694
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-83.910.572 -579.478
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-21.582.450 -693.449
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.239.918 489.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-63.568.040 -375.739
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-79.333.907 -470.108
Alınan Temettü
11 72.662 28.694
Alınan Faiz
11 1.155.955 819.435
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.180.718 -132.737
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.397.067 -430.541
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 148.690.511 2.172.698
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -71.293.444 -2.603.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.472.495 -185.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.472.495 -185.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
248.631 433.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.721.126 248.631
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.425.126 631
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.945.634 132.841
Ters Repo Alacakları
5 22.010.811 0
Takas Alacakları
5 323.718 752.079
Diğer Alacaklar
5 297.146 249.074
Finansal Varlıklar
9 65.632.096 3.876.849
TOPLAM VARLIKLAR
91.634.531 5.011.474
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.657.910 524.746
Diğer Borçlar
5 125.213 18.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.783.123 543.205
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
89.851.408 4.468.269
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.468.269 4.073.256
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.986.072 825.554
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 148.690.511 2.172.698
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -71.293.444 -2.603.239
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
89.851.408 4.468.269
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.157.101 820.227
Temettü Gelirleri
11 72.662 28.694
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.213.350 307.386
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.179.644 -132.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 60.788 4.198
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.683.545 1.027.768
Yönetim Ücretleri
8 -418.576 -54.993
Saklama Ücretleri
8 -96.015 -29.301
Denetim Ücretleri
8 -20.650 -18.557
Kurul Ücretleri
8 -7.889 -825
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -123.217 -81.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -31.126 -17.501
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-697.473 -202.214
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.986.072 825.554
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.986.072 825.554
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.986.072 825.554
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932046
BIST