***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:47
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.617.462 -28.871.300
Net Dönem Karı (Zararı)
13.437.231 6.242.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.084.539 -4.571.966
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.304.575 -1.227.136
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.779.964 -3.344.830
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
23.180.216 -35.113.924
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.017.240 46.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.162.976 -35.160.199
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
26.532.908 -33.443.316
Alınan Faiz
11 3.304.575 1.227.186
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.779.979 3.344.830
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.376.991 32.036.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 41.584.659 40.100.759
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -82.961.650 -8.064.758
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.759.529 3.164.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.759.529 3.164.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.181.826 2.017.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
422.297 5.181.826
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 422.297 5.132.826
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 0 49.015
Finansal Varlıklar
9 23.858.566 46.021.542
TOPLAM VARLIKLAR
24.280.863 51.203.383
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.087.311 70.071
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.087.311 70.071
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.193.552 51.133.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
51.133.312 12.854.737
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 13.437.231 6.242.574
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 41.584.659 40.100.759
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -82.961.650 -8.064.758
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 23.193.552 51.133.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.304.575 1.227.136
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.225.114 2.049.368
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.779.964 3.344.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 4 5
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.309.657 6.621.339
Yönetim Ücretleri
8 -693.254 -302.024
Saklama Ücretleri
8 -97.636 -37.975
Denetim Ücretleri
8 -20.492 -18.742
Kurul Ücretleri
8 -8.984 -5.954
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -83 -161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.051.977 -13.909
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.872.426 -378.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.437.231 6.242.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.437.231 6.242.574
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.437.231 6.242.574
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932049
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