***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.617.462 -28.871.300Net Dönem Karı (Zararı)13.437.231 6.242.574NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.084.539 -4.571.966Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.304.575 -1.227.136Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -6.779.964 -3.344.830İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER23.180.216 -35.113.924Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.017.240 46.275İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22.162.976 -35.160.199FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR26.532.908 -33.443.316Alınan Faiz11 3.304.575 1.227.186Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.779.979 3.344.830FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.376.991 32.036.001Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 41.584.659 40.100.759Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -82.961.650 -8.064.758YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.759.529 3.164.701NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.759.529 3.164.701DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.181.826 2.017.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ422.297 5.181.826Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 422.297 5.132.826Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 0 49.015Finansal Varlıklar9 23.858.566 46.021.542TOPLAM VARLIKLAR24.280.863 51.203.383YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.087.311 70.071TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.087.311 70.071TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.193.552 51.133.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)51.133.312 12.854.737Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 13.437.231 6.242.574Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 41.584.659 40.100.759Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -82.961.650 -8.064.758TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 23.193.552 51.133.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.304.575 1.227.136Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.225.114 2.049.368Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 6.779.964 3.344.830Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 4 5ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.309.657 6.621.339Yönetim Ücretleri8 -693.254 -302.024Saklama Ücretleri8 -97.636 -37.975Denetim Ücretleri8 -20.492 -18.742Kurul Ücretleri8 -8.984 -5.954Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -83 -161Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.051.977 -13.909ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.872.426 -378.765ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.437.231 6.242.574NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.437.231 6.242.574DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.437.231 6.242.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932049BIST