***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:48
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.959.313 -12.544.529
Net Dönem Karı (Zararı)
4.145.282 2.432.745
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.320.496 -2.548.555
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.140.903 -627.978
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.179.593 -1.920.577
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-185.969 -14.977.274
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
638.366 35.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-824.335 -15.012.652
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
638.817 -15.093.084
Alınan Faiz
11 1.140.903 627.978
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.179.593 1.920.577
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.269.061 13.044.109
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 13.044.109
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -3.269.061 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
690.252 499.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
690.252 499.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 499.580 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.189.832 499.580
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.189.832 449.565
Diğer Alacaklar
5 0 50.015
Finansal Varlıklar
9 15.836.987 15.012.652
TOPLAM VARLIKLAR
17.026.819 15.512.232
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 673.744 35.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
673.744 35.378
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.353.075 15.476.854
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.476.854 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 4.145.282 2.432.745
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 13.044.109
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -3.269.061 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 16.353.075 15.476.854
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.140.903 627.978
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.853.568 136.752
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.179.593 1.920.577
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.174.064 2.685.307
Yönetim Ücretleri
8 -322.980 -212.200 -17.700
Kurul Ücretleri
8 -3.460 -2.347
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -126 -72
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -634.622 -1.708
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.028.782 -252.562
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.145.282 2.432.745
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.145.282 2.432.745
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.145.282 2.432.745
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932051
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