***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.959.313 -12.544.529Net Dönem Karı (Zararı)4.145.282 2.432.745NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.320.496 -2.548.555Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.140.903 -627.978Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.179.593 -1.920.577İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-185.969 -14.977.274Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler638.366 35.378İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-824.335 -15.012.652FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR638.817 -15.093.084Alınan Faiz11 1.140.903 627.978Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.179.593 1.920.577FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.269.061 13.044.109Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0 13.044.109Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -3.269.061 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)690.252 499.580NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)690.252 499.580DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 499.580 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.189.832 499.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.189.832 449.565Diğer Alacaklar5 0 50.015Finansal Varlıklar9 15.836.987 15.012.652TOPLAM VARLIKLAR17.026.819 15.512.232YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 673.744 35.378TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)673.744 35.378TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.353.075 15.476.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)15.476.854 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 4.145.282 2.432.745Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 13.044.109Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -3.269.061 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 16.353.075 15.476.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.140.903 627.978Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.853.568 136.752Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.179.593 1.920.577ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.174.064 2.685.307Yönetim Ücretleri8 -322.980 -212.200 -17.700Kurul Ücretleri8 -3.460 -2.347Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -126 -72Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -634.622 -1.708ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.028.782 -252.562ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.145.282 2.432.745NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.145.282 2.432.745DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.145.282 2.432.745http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932051BIST